García-Page asegura que "bajo ningún concepto" Sánchez le ha pedido quitarse de en medio: "Más bien, diría lo contrario"

El precandidato a revalidar el liderazgo del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que en ningún momento el líder de su partido, Pedro Sánchez, le ha pedido dar un paso al lado en la carrera por dirigir la formación en la región, pese a que el dirigente castellano-manchego se alineó desde el primer momento con Susana Díaz en las primarias a nivel estatal.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa donde ha explicado las razones que le han llevado a dar el paso, García-Page ha insistido en que "bajo ningún concepto" se le ha sugerido desde la Dirección nacional no optar a volver a dirigir el PSOE. "Le diría que más bien lo contrario, pero no me quiero pasar, y no quiero que nadie pueda interpretar alguna posición de parte".