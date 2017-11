Garamendi (CEPYME) cree que son "alarmantes" las consecuencias económicas derivadas de la situación de Cataluña

Afirma que "el rumbo que marca el futuro" no es el de la independencia, sino el de la cesión de soberanía a Europa

Asimismo, ha apuntado que "hay que tener presente que lo que suele influir en estas cosas es que las pequeñas empresas, en este caso, y las mini-empresas van detrás de las grandes". "Es muy serio, muy grave. Y me gustaría decir que, cuando un empresario toma la decisión de cambiar la sede, lo hace porque no le queda otro remedio para poder hacer frente a sus clientes, a sus accionistas y a sus trabajadores", ha subrayado.

En cuanto al resto de empresas, ha recordado que, "en esta situación", han optado por irse, al considerar que "están más estables y seguras en otro territorio". También se ha felicitado de que Freixenet haya decidido quedarse en Cataluña tras aplicarse el artículo 155 de la Carta Magna y considerar que se ha restaurado el orden constitucional, y ha afirmado que a él no le gusta que las empresas se tengan que ir de su territorio. "Ojalá todo se estabilice y la gente pueda volver, lo que pasa que volver no es tan fácil", ha añadido.

En su opinión, "si hay dentro de la Ley acuerdos reales", habrá empresas que volverán, "pero para eso tiene que haber una estabilidad institucional". "Mientras no la haya, esas empresas no volverán y es muy malo para Cataluña, y para el resto de España", ha asegurado.

Además, cree que "no es un buen momento" para cambiar la presidencia en la CEOE, "y menos no se entendería en absoluto que se cambiara a un presidente que es catalán". "Sería por causas diferentes, pero no se entendería, y yo no lo comparto. No lo creo, ni va a pasar, no está en la agenda", ha precisado.