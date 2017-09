Gabriel (CUP): "Tenemos que desbordar la capacidad represiva del Estado y que los alcaldes aguanten el envite"

La diputada de la CUP en el Parlament catalán Anna Gabriel ha instado a "desbordar la capacidad represiva del Estado y que los alcaldes aguanten el envite".

Gabriel se ha mostrado convencida de que "la virulencia contra el referéndum" del 1 de Octubre sobre la independencia de Cataluña "no viene de las clases populares, sino de las élites responsables del régimen del 78". "La Constitución --ha continuado-- está deslegitimada. La mayoría de los que estamos aquí, el auditorio, lleno de gente joven, no la hemos votado y muchos otros votaron no".