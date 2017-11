Gabilondo dice que la prisión provisional "debe ser excepcional y limitada" y pide ser comprensivos "en todos los casos"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha expuesto este miércoles que la medida de prisión provisional "debe de ser excepcional y limitada en el tiempo" y pide ser "comprensivos en todos los casos".

"En España se utiliza mucho a veces. Hay 8.000 presos con provisional. Hay que ser compresivos en todos los casos y no tiene que ser de larga duración. No pueden estar todas las personas esperando al desarrollo del juicio meses y meses si se han tomado todas las medidas para que no se destruyan pruebas ni evadir la acción de la Justicia", ha dicho Gabilondo en los pasillos de la Asamblea antes de entrar en el Pleno.