El sindicato recomienda a los funcionarios acudir a la Policía o a la Fiscalía "en los casos más extremos"

CSIF ha trasladado un mensaje de "seguridad y firmeza" a los funcionarios en el caso en que decidan no acatar órdenes del Gobierno catalán. Según el sindicato, "no incurrirán en ninguna responsabilidad cuando sean contrarias al ordenamiento constitucional". "No caben amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat", añaden,