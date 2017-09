Frutos (ex-líder del PCE) y Jiménez Villarejo participarán hoy en un acto en Barcelona contra el referéndum

Francisco Frutos, exlíder del Partido Comunista de España (PCE), el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo y la periodista Lidia Falcón participarán este martes en Barcelona en una conferencia de políticos y personalidades del espectro de la izquierda contraria al referéndum indepedentista del próximo 1 de octubre.

Bajo el lema "Si vas a votar, aunque votes no, ganan ellos", el Foro de Izquierda No Nacionalista organiza este acto abierto que llama a la no participación en el referéndum.