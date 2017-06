El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, pedirá responsabilidades por haber sido señalado como uno de los principales 'cabecillas' de la trama Púnica. "Si Dios me da fuerzas, voy a desmontar todo esto y no sólo eso, pediré responsabilidades", ha asegurado este domingo en 'La Marimorena' de 13 TV.

No obstante, Granados ha afirmado que "jamás" va a "perjudicar" a su partido, el PP, y que no va a "tirar de la manta" porque "no hay". "Me piden que tire de la manta, que no hay, y que reconozca delitos que no conozco".