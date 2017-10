Francia reitera su apoyo a España y no valora la aplicación del 155: "es un debate interno"

Dastis evita avanzar si las medidas afectarán a su departamento

El ministro francés para Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha reiterado este viernes el apoyo de su Gobierno a la unidad de España y ha abundado en la línea de dejar la solución en manos del Ejecutivo español, dejando claro que no valoraría la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución porque es "un debate interno" que no le "corresponde comentar".

"El resto -ha dicho interrogado sobre el 155-- no me concierne directamente, hay un debate en España, es un debate interno que no me corresponde comentar salvo decir que apoyamos la unidad de España y la garantía de sus derechos constitucionales".