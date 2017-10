La Fiscalía valorará al terminar la jornada si procede actuar contra los Mossos

EUROPA PRESS

La Fiscalía rechaza pronunciarse por el momento sobre si procede o no actuar contra los Mossos d'Esquadra ante lo que podría entenderse como una desobediencia respecto de las directrices dadas por el Tribrunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para desalojar los colegios e impedir el referéndum. Fuentes del Ministerio Público han señalado a Europa Press que hoy no es día para que este departamento se pronuncie si bien no se descarta valorar la actuación de los agentes autonómicos al finalizar la jornada.

Las horas previas a la apertura de colegios en Cataluña para llevar a cabo el referéndum ilegal convocado por la Generalitat se ha caracterizado por la actitud pasiva de los Mossos d'Esquadra, que han incumplido sus propias directrices para que los lugares designados para votar estuvieran cerrados a las seis de la mañana.

Los mossos han empezado a hacer acto de presencia aproximadamente unos 45 minutos después de las seis de la mañana, la hora que el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, fijó como límite para precintar los centros de votación y requisar urnas y papeletas, cumpliendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Las primeras urnas han llegado pasadas las cinco de la mañana, cuando la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y otras entidades independentistas habían pedido que la gente se echara a la calle para, con su "resistencia pacífica", evitar la intervención de los Mossos.

Ante esta situación finalmente se han desplegado agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han requisado urnas en algunos colegios, mientras que en otros se han producido cargas policiales que han tenido como consecuencia un total de 38 heridos, según fuentes del Gobierno de Cataluña.