La Fiscalía amplía su querella contra Mijatovic y eleva su supuesto fraude a Hacienda a los 603.000 euros

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas una ampliación de querella contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic en la que añade la imputación de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos durante los ejercicios fiscales de 2013 y 2014 con cantidad defraudada que asciende a 217.933 euros y a 195.788 euros, respectivamente.

La ampliación de la querella se produce a raíz del informe-denuncia que la Agencia Tributaria remitió el pasado 13 de octubre a la Fiscalía de Madrid. Los hechos que son objeto de imputación criminal están relacionados con la declaración del IRPF del ejercicio de 2013, donde Mijatovic incluía como única renta la derivada de la imputación de rentas por la titularidad de un inmueble del que es titular al 50 por ciento en la localidad malagueña de Mijas, ya que en 2014 no ha presentado declaración alguna. Además, en los ejercicios fiscales citados tampoco ha presentado ni el Impuesto de Patrimonio ni el modelo 720.

El caso es que el exfutbolista no está dado de alta en el censo de empresarios o profesionales y, por lo tanto, no ha declarado ningún importe por este concepto. Sin embargo, la Fiscalía subraya que "realmente" desarrolla su actividad como asesor o intermediario en el mundo fútbol y que las cantidades recibidas en sus cuentas (y que no han sido declaradas) "son realmente las contraprestaciones por la realización de dicha actividad".