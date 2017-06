La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Alcobendas (Madrid) una querella contra el ex futbolista Pedrag Mijatovic en la que le imputa un fraude a la Hacienda Pública de 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011.

Como se recoge en la querella, el caso es que el exfutbolista no está dado de alta en el censo de empresarios o profesionales y, por lo tanto, no ha declarado ningún importe por este concepto. Sin embargo, la Fiscalía subraya que "realmente" desarrolla su actividad como asesor o intermediario en el mundo del fútbol y que las cantidades recibidas en sus cuentas (y que no han sido declaradas) "son realmente las contraprestaciones por la realización de dicha actividad".