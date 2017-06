La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas por gastar más de 5 millones de euros en el 9-N

El TS no pudo condenar al expresident, Homs, Ortega y Rigau de malversación al no ser llevados a juicio por este delito

La investigación responde a una denuncia presentada el pasado 19 de mayo por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes que consideran que aunque todos ellos ya han sido juzgados y condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar la consulta, ello no les exime de su responsabilidad contable. Les acusan de haber utilizado fondos públicos para un proceso de participación ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria.

"No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal", indicó el alto tribunal, ya que a Homs no se lé juzgó por malversación de fondos públicos.