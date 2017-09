La Fiscalía del TS aplaza hasta la tarde del lunes la citación al alcalde de Tortosa, tal y como éste solicitó

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha aplazado hasta las 17.00 horas del próximo lunes la declaración que inicialmente tenía previsto celebrar cinco horas antes del diputado nacional y alcalde de Tortosa (Tarragona) Ferrán Bel para interrogarle en el marco de las diligencias abiertas en relación con su adhesión al referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre, han informado fuentes fiscales.

El resto de los oficios reproducía lo señalado el pasado miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención. El oficio relativo a Bel no advertía de su dada su condición de aforado, ya que no se le puede obligar si no es mediante un suplicatorio a las Cortes.