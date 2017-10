La Fiscalía no ve "delito" en la actuación de la Junta de Andalucía por el caso Nevada y archiva la denuncia del PP

La Fiscalía de Granada ha archivado la denuncia que presentó el pasado verano el PP contra la actuación de la Junta en el proceso judicial en el que ha sido condenada a pagar una indemnización de 165,6 millones de euros a la promotora del Centro Comercial Nevada y lo ha hecho al no apreciar "atisbo de delito" en el comportamiento de la Administración autonómica.

El PP acusó al Gobierno andaluz de mantener una actitud "negligente" después de que sus servicios jurídicos no asistieran a una vista oral de este proceso, de modo que en ese momento no pudieron proponer ni practicar prueba alguna contra las pretensiones del promotor, y dada la cuantía del procedimiento solicitó que se investigara el asunto.

En un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público expone que la incomparecencia de la Junta a esta vista oral, que se celebró el 6 de junio de 2016 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada, "no es constitutivo de delito".

De hecho, sostiene que no "existen los más mínimos datos" que lleven a considerar que se ha cometido algunos de los delitos a los que aludía el PP en su denuncia, como los de prevaricación, malversación o fraude; los cuales vinculaba a varios cargos de la Junta, entre ellos, la presidenta autonómica, Susana Díaz.

Sobre la elevada cifra de la indemnización, la Fiscalía advierte de que "la consideración de delito o no, se fija por el comportamiento realizado; por el hecho en sí" y no por "el montante de los perjuicios económicos causados" por esa forma de proceder o no proceder.