Fiscalía acusa al director de la Agencia Balear de Turismo de favorecer a Garau fraccionando un contrato de 80.000 euros

La querella de la Fiscalía Anticorrupción por los contratos a empresas de Jaume Garau en las Consellerias de Turismo y Cultura acusa al director gerente de la Agencia Balear de Turismo (ATB), Pere Muñoz, de "favorecer arbitrariamente" al ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, fraccionando un contrato de 80.000 euros.

La querella que se dirige contra la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu; el ex director general de Cultura, Jaume Gomila, el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics, José Ramón Cerdà; el director de la Agencia de Turismo de Baleares, Pere Puñoz, y finalmente, contra el empresario Jaume Garau.