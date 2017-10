Fiscal mantiene petición de cárcel para los acusados por la muerte de una joven haciendo puenting en Granada

La Fiscalía ha mantenido su petición de dos años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave para el titular de la empresa de turismo activo 'Activitisport' y el instructor de puenting que había contratado cuando se organizó, en julio de 2015, el salto desde el Puente del Tablate de Granada en el que falleció una joven de 23 años y nacionalidad inglesa.

La letrada que representa a la aseguradora 'Millenium Seguros' ha pedido también una sentencia absolutoria argumentando que no se puede mantener una acusación de homicidio por imprudencia por no prevenir, precisamente, una imprudencia de la víctima y que los "accidentes existen" como "lamentablemente" ha ocurrido en este caso. Junto a ello ha precisado que no existió un contrato por escrito entre la empresa y los participantes de la actividad de puenting, por lo que directamente "no entra en juego la cobertura de la póliza".