Fiscal rebaja a 172 años su pena de cárcel para el etarra Gogeascoetxea al retirar el delito de tenencia de explosivos

Dice que en el juicio ha quedado acreditada su participación en el intento de atentado contra la casa cuartel de Comillas

Según ha indicado ante el tribunal, "no hay duda" de que Gogeascoetxea y Kepa Arronategui --este último ya condenado por estos hechos-- tenían la intención de "destruir" el cuartel asumiendo que podrían terminar con la vida de las 11 personas que residían en el mismo en el momento de los hechos. Tampoco duda de que para ello se valieron de un artefacto casero compuesto por tres granadas cohete contra carro y colocado a una veintena de metros de la sede, hacia donde estaba dirigido.

Afirma que la prueba "principal" que incrimina a Goegascoetxea --ya condenado a 92 años por intento de asesinato al Rey Juan Carlos y a otros 26 por colocar una bomba trampa en Durango-- es precisamente la declaración que Arronategui prestó ante la Ertzaintza tras su detención por estos hechos y que él mismo puso en duda durante su intervención como testigo en el juicio alegando que había sufrido maltrato y amenazas. "Habla de unas presiones increíbles", ha dicho el representante del Ministerio Fiscal que le acusa de no decir la verdad basándose en el peritaje hecho por los médicos.

El letrado del acusado, por su parte, ha mantenido su petición de absolución para el etarra al entender que no queda probada su participación en este intento de atentado de 1997. Igualmente dice que el fiscal tampoco acredita por qué le imputa 11 tentativas de asesinato si no sabe a ciencia cierta cuántas personas se encontraban dentro del cuartel la noche en la que tenían intención de atentar; objetivo que no pudieron cumplir por un fallo del dispositivo casero.