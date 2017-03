El Fiscal General está "indignado" porque se piense que son una "pandilla de forajidos" influenciados por amiguetes

Maza niega "intentos de injerencia" y dice estar "molesto" de que se hable asi de la Fiscalía "con la importancia que tiene en la sociedad"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que en lo que a él respecta "no ha habido ningún intento de injerencia" política en su labor y ha afirmado que "ni yo me he sometido, ni me sometería si hubiera algún intento, que por supuesto pienso que nunca lo habrá". Ha dicho estar "indignado" porque se piense que son una "pandilla de forajidos" que actúan influenciados por amiguetes o ministros.

"Me molesta mucho que se esté hablando de mí y de una institución como la Fiscalía, con el prestigio que tiene y la importancia que tiene en la sociedad", ha expuesto Maza, quien se ha mostrado "indignado" porque "se esté pensando que somos como una pandilla de forajidos y que damos ordenes todos los días", diciendo "quita eso porque es amiguete o esto no porque me ha dicho el ministro que no se persiga".

Maza, a preguntas de los asistentes a una conferencia que ha ofrecido este viernes en Pamplona, ha subrayado que "los fiscales tienen su mecanismo para, si no están de acuerdo con una instrucción que se les da, llevarlo incluso a la junta de fiscales".

Se ha referido al caso de Murcia y ha explicado que renovó al fiscal de Murcia que "había realizado una labor excelente en la persecución de los delitos de corrupción, pero que ya llevaba más de 11 años y conseguí conveniente relevarle por el fiscal Manzanera que era quien había llevado los casos de corrupción directamente".

Ha continuado señalando que "se dijo por el fiscal anterior que había sufrido presiones, lo que causó mucha alarma", pero que "al día siguiente se le preguntó de quién recibía esas presiones y él mismo dijo que de la cantidad de artículos de prensa que estaban apareciendo allí en Murcia presionándole en su actuación por perseguir la corrupción".

En este sentido, ha remarcado que él "ha negado que fuera presiones de sus superiores" y ha defendido que "no recibió ni ha recibido ninguna presión".

Según ha señalado, esto es "como eso que se dice de que la Fiscalía no quiere perseguir la corrupción", algo que, en su opinión, "ofende a la inteligencia de todos nosotros". "No hay más que abrir los periódicos, la televisión o las radios para ver la cantidad de causas de corrupción que hay instadas, perseguidas por la Fiscalía", ha argumentado.

PRESIDENTE DE MURCIA

También ha hablado sobre el caso concreto de las dos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción de Murcia y ha señalado que "ahí sí que hubo orden del Fiscal General", lo que ya explicó en el Congreso de los Diputados.

"Ellas discrepaban de la orden que les decíamos de que ahí no había causa criminal contra el presidente de Murcia y yo no voy a consentir de ninguna manera que la Fiscalía acuse o intente que se persiga a un ciudadano español que yo entienda que no se le puede perseguir", ha relatado.

En esta línea, Maza ha explicado que él "no veía materia ni causa para proceder ahí", por lo que hizo uso de "los mecanismos que prevé el Estatuto Fiscal" para justificar que su decisión era "estrictamente técnica".

De este modo, se lo consultó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que "coincidía con mi opinión", y también a los cuatro fiscales jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que "coinciden con lo que había dicho la Secretaría Técnica y había dicho yo".

"Esta es toda la historia que allí ocurrió y esto tiene comparación con otra historia que ocurrió cuando apareció también la noticia de que yo he dado ordenes al fiscal superior de La Rioja para que se aparte o pida el archivo de un procedimiento que afecta al que fue presidente de La Rioja. Igual que digo que en la anterior claro que di la orden con fundamento, aquí es totalmente falso", ha comentado.