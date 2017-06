Ferrer (PP Valencia) pide disculpas por sus comentarios en una cena con militantes y niega insultos a Bonig

El secretario general del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Ferrer, ha pedido este martes disculpas si algún militante se ha podido sentir "molesto" u "ofendido" por unos comentarios que realizó en una cena celebrada el pasado viernes con militantes del PP y ha negado que en su intervención hubiera habido "menosprecio" o "insulto" hacia la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Ante estas informaciones y con "ánimo de zanjar la polémica", Ferrer ha recalcado que si intervención se produjo "una reunión interna de partido y a preguntas de un militantes". En este sentido, ha señalado que durante su respuesta "no hubo menosprecio ni insulto alguno hacia la presidenta regional".

"Si algún militante se ha podido sentir molesto u ofendido, lo lamento profundamente y me disculpo, porque no ha sido en ningún momento mi intención. No es mi costumbre faltarle el respeto a ningún compañero", ha señalado.