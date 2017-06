El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que el problema de la 'amnistía fiscal' de 2012 que ha tumbado el Tribunal Constitucional no es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino la forma en la que el Gobierno de Mariano Rajoy la llevó a cabo, mediante decreto ley y "de espaldas" a la ciudadanía.

"De lo del señor Montoro yo me quedo con el fondo y no con las formas. Estamos instalados en las formas", ha dicho Fernández Vara, que ha añadido que abordar las formas implica darse cuenta de que "la realidad es que un país no debe gobernar tanto por decreto ley" porque "los parlamentos están para aprobar leyes no para ratificarlas".