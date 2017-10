Fernández Vara cree que Puigdemont es el "único" que puede parar el proceso volviendo a la legalidad

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "es el único que tiene en sus manos acabar con esto", en alusión al proceso de Cataluña, ya que considera que, bastaría con que él dijera que no proclamó la independencia y que vuelve a la legalidad, para que "el diálogo fuera posible en el seno de la soberanía nacional, que son las Cortes Generales".

En el caso de que esto no se produzca, espera que la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea hacer cumplir la ley porque, según ha dicho, "aceptar que las leyes se hacen para no cumplirse nos situaría en la ley de la jungla o la ley del más fuerte o la ley del que más chilla o el que más grita".

"Estamos en una legalidad que tenemos que defender y todos aquellos que creemos en la legalidad sin complejos tenemos que decir bien alto y bien claro que la Constitución prevé la actuación que hay que llevar a cabo a través del artículo 155 y de otros artículos, y lo ha previsto en tanto y cuanto se le ha ofrecido a Puigdemont la posibilidad de volver a la Constitución y no quiere volver porque sabe que en la Constitución cabe todo y fuera de ella no cabe nada", ha recalcado el presidente extremeño.

Para Vara, el Gobierno catalán y los independentistas "no quieren nada" ya que, a juzgar por sus acciones, "están demostrando que no querían nada y que lo único que querían era algarabía, pero claro frente a la algarabía están las leyes y los jueces y los tribunales, que al final son los que cumplen y hacen cumplir las leyes", ha incidido.

En este sentido, ha insistido en que la democracia no consiste solo en votar "porque hay lugares en el mundo donde se ha votado y no había democracia", sino que consiste en votar de acuerdo con la ley. Por eso cree que "las cosas pueden cambiar y puede haber consulta y podrá haber referéndum si la Constitución cambia, pero lo que no se puede pretender es cambiar la Constitución desde un parlamento regional".