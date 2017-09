Felipe González insinúa que él habría utilizado el artículo 155 para frenar el referéndum ilegal

Responde a los independentistas que no están enterrando a Franco, sino que lo están resucitando

Al ser preguntado por las medidas adoptadas por Mariano Rajoy, respondió: "Yo hubiera tratado de excluir en la medida de lo posible lo penal, (*) de no pasar por lo jurídico-institucional" y ha concluido: "Yo hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga, además que me lo ofrece".