Felipe González, sobre el viaje de Puigdemont a Bruselas: "Me parece un acto de cobardía, casi de vodevil"

Recrimina a Rajoy que no aplicara antes el 155 porque ahora "no estaríamos desencadenando los inevitables procedimientos penales"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha censurado este viernes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsellers de su Govern hayan buscado refugio en Bruselas para eludir su responsabilidad con la justicia: "Me parece un acto de cobardía, casi de vodevil, que deja a los pies de los caballos a sus seguidores".

En una entrevista conjunta a 'El País', el diario 'Clarín' y Radio Continental, el que fuera presidente español ha responsabilizado a Puigdemont de haber facilitado el "gran argumento" a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para ordenar el ingreso en prisión provisional de parte del ex Govern catalán con el riesgo de fuga.

Desde Buenos Aires (Argentina), el ex líder del PSOE ha defendido que la magistrada de la Audiencia Nacional es "completamente independiente" y se ha mostrado contrario a la judicialización de la política "porque inevitablemente eso termina con la politización de la justicia".

En este sentido, ha vuelto a apostar por la "iniciativa política" para resolver la crisis en Cataluña como "única manera de minimizar la dimensión penal de los acontecimientos". "He querido priorizar la política porque es lo único que el Poder Ejecutivo controla", ha enfatizado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así ha señalado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por no aplicar antes el artículo 155 de la Constitución ya que, en su opinión, "la ausencia de iniciativa política ha abierto mucho más espacio a una dinámica" judicial, aunque esta tenga "sus fundamentos jurídicos de carácter penal".

"Si hubiera actuado políticamente, incluso en la aplicación del 155, que es pura política, y lo hubiera hecho a tiempo no estaríamos desencadenando los inevitables procedimientos penales", ha subrayado el ex jefe del Ejecutivo, quien, entre risas, se ha preguntado si el Gobierno del PP tiene una "estrategia" sobre este tema.

González, que se ha mostrado convencido de que "por fortuna" no haya inhabilitaciones de cara a las elecciones catalanas convocadas el próximo 21 de diciembre, ha cargado duramente contra Puigdemont por haber propuesto "destruir la Generalitat y la Constitución" y ha ironizado sobre una supuesta campaña electoral desde la capital belga.

"Haré una broma casi grotesca: algunos de los que no estén en libertad para hacer campaña, si son candidatos, tendrán una ventaja relativa porque tendrán una excusa para no tener que explicar la cantidad de tonterías que han hecho para llevar a Cataluña a esta desastre. Les alcanzará con decir que están presos", ha señalado.

Tras admitir que el discurso del independentismo ha "ido ganando" en el extranjero aunque ahora ya no lo haga --"la mentira tiene las patitas cortas", el ex secretario general del PSOE ha censurado finalmente que una parte de los catalanes, "no Cataluña", "sin legitimidad y sin legalidad" haya roto la convivencia, el estatuto de autonomía y la Constitución y haya desobedecido todas las sentencias llevando a la "peor crisis" de España desde el régimen de 1978.