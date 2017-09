Feijóo pide a quienes no temen "a la sinrazón" que "se mantengan en sus puestos" porque "la ley les asiste"

Cree que Rajoy "no va a fallar" a los catalanes y recuerda que tiene "la obligación" de usar "todas las herramientas legales"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha alentado este lunes a quienes se oponen al proceso rupturista en Cataluña, y ha pedido "a aquellos que no le tienen miedo a la sinrazón", que se mantengan en sus posiciones, porque "la ley les asiste".

En respuesta a preguntas de los medios, tras haber inaugurado la VIII Conferencia Mundial del Atún en Vigo, el presidente gallego ha expresado su esperanza de que quienes "no temen a la sinrazón", "los que no tienen miedo a las ilegalidades, a los planteamientos radicales", "se mantengan en sus puestos, tengan o no tengan abucheos, que sepan que la razón les asiste, la ley les asiste, y el pueblo catalán se lo merece".