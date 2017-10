Feijóo repudia "el pucherazo de los vips independentistas" para "perpetuar" el "negocio" del nacionalismo catalán

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado, en su segundo turno del debate de política general, que no se "dé por bueno" el resultado "del pucherazo" del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, que ha repudiado, y con el que, bajo su punto de vista, "la clase independentista catalana, los vips independentistas" pretenden "mantener su negocio".

Y es que Feijóo, quien ha reivindicado su legitimidad como presidente autonómico para abordar la situación catalana y ha criticado la actitud de los políticos catalanes que no acuden a las negociaciones conjuntas en el Estado porque "se creen superiores", ha advertido que Galicia "respeta" al pueblo catalán, pero no "el negocio del nacionalismo catalán".

Si ya por la mañana había avanzado que no tolerará que se "ceda" con Cataluña "a costa de Galicia", pese a no cerrarse al diálogo y a "emplear la política", por la tarde ha sido aún más contundente y ha esgrimido que el objetivo de los políticos independentistas catalanes "no es una nación" sino iniciar "un nuevo régimen" con un "pucherazo" que les permita "perpetuarse en el poder y mantener su negocio"