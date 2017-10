Feijóo dice que "aplicar o no el 155 depende de los independentistas" y lo desliga de las elecciones

EUROPA PRESS

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este jueves que llegar a aplicar o no el artículo 155 en Cataluña "no depende del Gobierno" que dirige Mariano Rajoy sino que "depende de los independentistas". Ha afirmado que su aplicación "no tiene nada que ver con elecciones" y ha señalado que, solo si la Generalitat traslada que "no hay declaración de independencia", el Ejecutivo estatal y el Senado tendrían que "deliberar" sobre su aplicación.

"Aplicar el 155 no depende del Gobierno, sino de los independentistas, y no se aplica para que haya elecciones anticipadas, sino para suspender la independencia", ha defendido Feijóo, al término de la reunión de su Ejecutivo.

"Si las elecciones anticipadas posibles futuras son unas elecciones constituyentes de la República Independiente de Cataluña es más necesario que nunca. Si son porque previamente se dejó sin efecto la declaración de independencia y son unas elecciones para gobernar una comunidad en el conjunto de la nación española estaremos hablando de otro escenario. Pero para eso nos han de aclarar si no tienen nada que ver con la independencia o sí", ha proclamado.

