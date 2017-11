Feijóo admite que la Xunta se ve "desbordada" al no limpiar las franjas propietarios ni ayuntamientos

Llama a ser "implacables" con quienes no limpian, mientras En Marea le afea que 16 de sus 30 medidas están vigentes pero "no se cumplen"

"Los gallegos no cumplimos en lo que se refiere a la limpieza en las franjas de núcleos rurales y los ayuntamientos dicen que no tienen capacidad. Y en la Xunta, al no cumplir los propietarios ni los ayuntamientos, nos vemos absolutamente desbordados para cumplir esa ley, cuyos responsables no la ejecutan", ha sentenciado, en respuesta a Luís Villares (En Marea).