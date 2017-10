Feijóo insta a Puigdemont a no cometer el "error final": "Sería su sepultura política definitiva"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a su homólogo catalán, Carles Puigdemont, a no cometer el "error definitivo y final" con una declaración unilateral de independencia, y ha advertido que dar este paso supondría "su sepultura política definitiva", además de conllevar "un impacto muy difícil" de superar para la economía de Cataluña "y su credibilidad en el resto de España".

El también líder del PP gallego ha advertido que los dirigentes de la Generalitat tienen que decidir si continúan por el camino iniciado o "rectifican y envían un mensaje de vuelta al sentido común a la legalidad, y que el propio Gobierno sea un Gobierno legal, no un gobierno que comete actos ilegales de forma simultánea".

"El presidente de la Generalitat sabe que cometer actos ilegales conlleva consecuencias jurídicas, económicas y sociales; espero y deseo que Puigdemont escuche los intereses legítimos de los catalanes y no a sus socios parlamentarios porque el panorama y el mensaje fuera de España es lamentable", ha apelado.

No en vano, ha advertido de que, "si el señor Puigdemont se convierte en el presidente de la CUP y de ERC, dejará de ser el presidente de los catalanes". Ha contrapuesto que, "si abandona a la CUP y a ERC, volverá a ser el presidente que Cataluña necesita". A partir de ahí, ha remarcado que lo que haga el mandatario catalán "es decisión suya".

"NO VALE ESCUDARSE EN FUERZAS PARLAMENTARIAS"

Feijóo ha trasladado a Puigdemont que "no vale escudarse en fuerzas parlamentarias" porque él tiene la "responsabilidad" de adoptar una decisión "histórica" en un momento "histórico". "Y esta decisión es indelegable", ha subrayado.

QUE NO LO HAGA "PARA SEGUIR SIENDO PRESIDENTE"

A juicio de Feijóo, es "imposible" cometer "más errores" de los que su homólogo catalán ha cometido hasta el momento, por lo que le ha instado a "no cometer el error definitivo y final".

En todo caso, el presidente gallego ha apelado a mantener una actitud prudente y ha insistido en que el dirigente catalán no debería profundizar "en el abismo político, internacional y económico" solo "para seguir siendo presidente", ya que mantener este cargo "no merece la pena" cuando uno "no preserva los intereses que representa".