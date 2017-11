Feijóo rechaza "plantear" un "cupo" para Galicia como el vasco y vuelve a pedir información del concierto de Euskadi

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado reclamar "un cupo" para Galicia como el concierto que tiene el País Vasco con el Estado, pero ha vuelto a reclamar que en el diseño de la financiación autonómica se tengan en cuenta los costes por habitante que supone la prestación de servicios para las comunidades, singularmente la sanidad, frente a un criterio estrictamente de masa poblacional.

"No soy partidario de pedir un cupo para Galicia y nunca lo he pedido", ha manifestado, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que su propuesta es que la financiación sea "el resultado" de calcular las "necesidades" que cada comunidad tiene en servicios sociales, sanidad y educación. "No tiene connotación identitaria ni ideológica", ha señalado.