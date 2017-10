Fachin dice que el 21D no son elecciones normales porque hay "gente en la cárcel"

El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha afirmado este sábado que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre no son elecciones normales porque hay "gente en la cárcel", en relación al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha explicado que en los próximos días abordará con los órganos del partido cómo afrontar estos comicios y no ha descartado no presentarse: "Presentarme yo a unas elecciones para rascar cuatro diputados mientras haya gente el cárcel...".

Fachin ha pedido que haya una "estrategia conjunta" de todos los partidos defensores del referéndum del 1 de octubre, y ha pedido no traicionar el espíritu de la gente que fue a los colegios electorales a defender las urnas de las cargas policiales.

"No digo que no nos presentemos", ha continuado Fachin, que ha pedido tiempo para analizar la situación de Catalunya con su partido y ha criticado la aplicación del 155, ya que considera que no contribuirá a solucionar el problema en Catalunya.