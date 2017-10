Exviceconsejero de la Junta de CyL se niega a declarar en el caso de la 'trama eólica'

El viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, Rafael Delgado, ha protagonizado este viernes la sesión más breve de las celebradas hasta ahora por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, encargado de la investigación de la 'trama eólica', al acogerse a su derecho de no declarar.

Pese a ello, la instructora había decidido mantener la testifical, que finalmente no se ha celebrado ante la negativa de Delgado, postura que el letrado de EA, en declaraciones a Europa Press, analiza en clave de incógnita: "No sabemos si va a ser su posición definitiva hasta que se abra el juicio oral o incluso con posterioridad, lo cual tendría su lectura correspondiente, o bien es sólo una cuestión coyuntural".

El acusador popular apunta que quizá la "desgraciada ausencia" por muerte súbita del que fuera su jefe, el ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, "le está obligando a reestructurar su estrategia de defensa", si bien añade que, sea cual sea su propósito, augura un negro futuro al ex alto cargo de la Junta. "Como tiendo a empatizar con todo el mundo, no me gustaría estar en su pellejo", ha sentenciado el abogado acusador.