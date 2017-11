Exteriores paraliza el proceso para asignar 44 embajadas tras anular el Supremo el reglamento de la carrera diplomática

Los nombramientos se harán conforme a la norma anterior, mientras el Ministerio estudia si aprobar o no un nuevo reglamento

El Ministerio también ha tenido que anular la llamada 'convocatoria especial', el proceso para elegir a los titulares de una decena de puestos --no embajadores-- que han quedado libres en embajadas. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Oficina de Información Diplomática, después de que lo haya avanzado el portal 'The Diplomat in Spain'.