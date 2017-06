Exteriores dice que no le consta que se deba "ningún favor" a otros países por rechazar el 'procés', como dijo Margallo

El secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, ha afirmado este jueves que a él no le consta que España deba "ningún favor" a otros países a cambio del rechazo de éstos al proceso secesionista en Cataluña, tal como dijo el ex jefe de la Diplomacia, José Manuel García-Margallo, en un programa televisivo.

"No me consta ningún tipo de favor que se deba, no sé si el señor Margallo los conoce, pero a mí no me consta ningún favor que se deba", ha dicho Castro en la Comisión de Exteriores del Senado, en respuesta a una pregunta planteada por el senador de Bildu Jon Iñarritu.