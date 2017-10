Exteriores niega que haya una oferta de Suiza para mediar, como divulgó el martes una agencia estatal rusa

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha negado este viernes, a través de una portavoz, que Suiza se haya ofrecido a mediar entre el Gobierno español y el Ejecutivo autonómico catalán para resolver la actual crisis.

Consultada por Europa Press, la portavoz ha desmentido así una información difundida este viernes por la emisora suiza RTS. No obstante, esta supuesta iniciativa lleva varios días circulando, desde que la agencia estatal rusa Sputnik publicó, el pasado martes, un texto titulado "Suiza está dispuesta a desempeñar el papel de mediador en la solución de las discrepancias entre Madrid y Barcelona si ambas partes se lo piden".

La agencia citaba a un portavoz del Ministerio de Exteriores, Tilman Renz. No obstante, en el interior del texto figuraban sus respuestas textuales, en las que afirmó que "una intervención suiza (sea cual sea) solo podría tener lugar si todas las partes lo pidieran explícitamente" y que Suiza "siempre promueve el respeto al estado de derecho y la resolución pacífica de los problemas y conflictos mediante un diálogo".

El portavoz también dijo que "Suiza respeta la soberanía de España, y en consecuencia el DFAE (el Departamento Federal de Asuntos Exteriores) no adopta ninguna posición sobre el tema de la política interior de un Estado de Derecho como España".

EXTERIORES: NO HA HABIDO CONTACTOS

No obstante, Exteriores ha dejado claro que no hay lugar para una mediación porque la situación creada por el referéndum ilegal no es un supuesto que encaje en un escenario de mediación, tal como ha dicho el ministro, Alfonso Dastis. Por eso, Exteriores ha negado también que haya habido ningún contacto.