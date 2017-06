El ministro de Exteriores de Reino Unido promete a Dastis que acelerará los trámites para identificar a las víctimas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado este martes que su homólogo británico, Boris Johnson, le ha prometido que "va a adelantar los trámites" para identificar a las víctimas del atentado terrorista del pasado sábado en Londres, tras el que un español se encuentra desaparecido.

Dastis pidió este lunes a su homólogo británico que el Reino Unido acelerase "al máximo" este proceso de identificación de las víctimas ante la incertidumbre de los familiares de Echeverría, que no consiguen localizar al español residente en Londres. El ministro señaló que no se descarta ninguna posibilidad, ya que hay alguna de las siete víctimas mortales que todavía no están identificadas.