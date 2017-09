Exsecretaria general con Matas no entendía por qué tenía que firmar obras de Palma Arena "sin respaldo documental"

EUROPA PRESSp

Una ex secretaria general de la Conselleria de Presidencia y Deportes durante el último Govern balear de Jaume Matas (2003-2007) ha asegurado que "no entendía por qué tenía que firmar certificaciones de obra" relacionadas con la construcción del velódromo Palma Arena sin que hubiera respaldo documental ya que "no se encontraban los expedientes" relacionados.

Así lo ha dicho durante su declaración como testigo en el juicio, que comenzó este lunes en la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Palma, sobre la presunta contratación irregular de los arquitectos del Palma Arena, una infraestructura que acabó costando 110 millones de euros, el doble de la cantidad inicialmente presupuestada.

Según ha dicho no encontró los expedientes de las certificaciones, incluso cuando una de ellas era "de unos 30 Millones de euros". Así, preguntada por si la urgencia en un expediente administrativo es causa de que se contrate sin publicidad ha dicho que "no".

Por otro lado, otra testigo -la jefa de la unidad de contratación- ha explicado que "lo más normal si se quiere hacer un edificio singular es que se haga un concurso aunque no es obligatorio y no había mucho tiempo". A pesar de esto, ha explicado que la urgencia en la Administración "no" se puede "identificar con las prisas".