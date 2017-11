Experta del Elcano expone en el Congreso un informe que sitúa al Gobierno ruso tras la desinformación sobre Cataluña

Podemos cuestiona a la investigadora, de origen serbio, que replica que emigró de un país "donde no se podía hablar"

Milosevic-Juaristi ha comparecido en la Comisión Mixta Congreso-Senado para presentar sus informes sobre desinformación y ha sostenido que, aunque no existen pruebas fehacientes del apoyo del Gobierno de Moscú, "todos los indicios" apuntan al necesario respaldo de organismos oficiales en la injerencia en Cataluña.

"Teniendo en cuenta la procedencia territorial de esos mensajes y la complejidad de los medios tecnológicos utilizados, creo que no pudo venir de un individuo aislado o un patriota. Hay una coordinación y requiere una estrategia planificada y apoyo de agencias cercanas al Gobierno", ha presentado Milosevic subrayando que se trata de una "hipótesis" suya extraida de su labor investigadora.

A su juicio, con esta campaña el Gobierno ruso no quiere poner en cuestión la integridad territorial de España --"no creo que su objetivo sea la independencia de Cataluña"--, sino que el Kremlin ve la situación como una oportunidad para "debilitar" la Unión Europea y "desacreditar" la democracia española y el orden democrático de Europa y los países de la OTAN.

NO SE PUEDE COMPETIR CON MOSCÚ

Frente a esto, cree que es "imposible" que los países occidentales respondan "con total éxito" a la desinformación usando los mismos instrumentos y tácticas que se usan en Moscú, además porque no "quieren ni pueden" restringir los flujos de comunicación ni bloquear el uso de las redes sociales, como sí pasa por ejemplo en Rusia con Facebook.

Esta intervención del diputado de Unidos Podemos ha desencadenado sucesivos enfrentamientos con el presidente de la Comisión, José Manuel García Margallo, quien ha pedido no apartarse del asunto a debate, y los portavoces del resto de grupos parlamentarios, que han lamentado sus críticas a la compareciente.

En primer lugar, la propia Milosevic, de origen serbio, ha respondido recordando que ella emigró de un país "en el que no se podía hablar" para vivir en otro en el que "sí se puede hablar". "No quería vivir en un ambiente donde no se podía hablar abiertamente", ha insistido como respuesta a las críticas a que haya comparecido en sede parlamentaria.