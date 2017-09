Exconseller valenciano de Educación del PP cifra los sobrecostes en Ciegsa en 309 millones y no en 1.000

El exconseller de Educación con el PP y actual vicepresidente segundo de las Corts valencianas, Alejandro Font de Mora, ha subrayado este lunes que los sobrecostes que se imputan a la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa son "una falsedad" y una "exageración" realizada por los actuales responsables de Educación y Hacienda, Vicent Marzà y Vicent Soler, respectivamente. Font de Mora cifra los sobrecostes en 309 millones y no en 1.000.

A su juicio, se trata de "tres timos conceptuales y tres estafas: ignorar maliciosamente la cifra del interventor, extrapolar los datos que técnicos dicen que no se pueden extrapolar y añadir como modificados partidas que no lo son". "La cuantía de los sobrecostes es una de las mayores falacias desde Goebbels para acá" y con ellos "alguien ha engañado a alguien y todo se lo han creído", ha manifestado.

"Ni ocultación, ni falta de motivación ni defecto de contabilidad. Autonomía no significa ausencia de fiscalización y control", ha subrayado para incidir: "No he consentido ni cometido ningún hecho ilegal nunca, jamás. En toda mi vida nunca he hecho nada malo".