Exconsejeros de Puigdemont enviados a prisión llaman a la calma en Cataluña para evitar medidas "más represivas"

Santi Vila traslada "su solidaridad" a sus compañeros, quienes no tienen la posibilidad de eludir la cárcel con una fianza

Así lo ha dicho Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -que no ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional--, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Lluís Puig y Clara Ponsatí -estos dos últimos tampoco han acudido a prestar declaración--, a los medios de comunicación tras conocer el auto en el que la jueza Carmen Lamela ha decretado el ingreso en prisión de los 10 consejeros que sí han declarado.

"Mis clientes están muy serenos porque era muy probable que esto acabara así. Y hacen un llamamiento hacia la calma, en particular a la gente de Cataluña para que continúe la calma, la tranquilidad y no se produzca un episodio de ningún tipo, ni sea justificación para los que prefieren adoptar medidas más represivas", ha dicho Alonso-Cuevillas.

El abogado ha manifestado que la sensación después de las declaraciones es de "gran tristeza" porque se ha producido una situación "insólita": la adopción de medidas cautelares sin valorar las circunstancias personales y los casos concretos de cada uno de los investigados. Según ha explicado, no se ha podido ejercer una defensa en condiciones porque la vistilla que se ha celebrado para analizar las peticiones de prisión por parte del Ministerio Público se ha hecho de forma conjunta.

Por estos motivos, ha apostillado, que han solicitado el aplazamiento de las declaraciones para poder "preparar la estrategia de la defensa" y ha criticado que la magistrada de la Audiencia Nacional no haya aceptado esta petición, al contrario del Tribunal Supremo que sí ha suspendido las comparecencias de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y los cinco exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria hasta el 9 de noviembre.

Precisamente, Van Den Eynde, que defiende al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Carles Mundó, Raúl Römeva y Dolors Bassa, también ha expresado ese sentimiento de tristeza al ver "cómo gente a los que se le puede definir como pacifistas, que no pueden contemplar en forma alguna otra forma de discutir cuestiones cívicas o políticas que no sea el ejercicio pacífico, estén en prisión por una imputación de un delito que es absurda y se basa en la violencia que ellos rechazan".

Igualmente, ha afeado que la juez de la Audiencia Nacional no haya respondido "a ninguna cuestión humanitaria" ni haya tenido "ningún reparo en dejar sin contestar todos los argumentos y pruebas" que han aportado para demostrar que no hay riesgo de fuga y que descartase la imposición de medidas cautelares. "Es una resolución predeterminada y la vamos a cuestionar dónde sea o dónde haga falta. No cumple ninguno de lo estándares internacionales", ha agregado.