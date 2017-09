Exaltos cargos de Educación asturianos confabulaban con empresarios para adjudicar contratos con apariencia de legalidad

Marta Renedo, desde sus diferentes puestos de responsabilidad como funcionaria, desviaba dinero público a varias cuentas

En algunos de los expedientes los encargados de firmar el recibí del material no reconocen sus firmas o están puestos sellos que no se corresponden con los del Centro. En otras ocasiones se recibía un material que no constaba en la factura y que no estaba homologado, es decir, se facturaba un material y se entregaba otro.