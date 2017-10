Exalto cargo de la Feria Valencia subraya que los regalos estaban presupuestados

Defiende la ampliación del recinto: "Si la Feria se quedaba como estaba en 2000, hoy no existiría esa institución"

La ex directora general de feria Valencia ha negado que el presidente de la institución durante su etapa, Alberto Catalá, hubiera gastado recursos en asuntos personales y, en este punto, ha comentado que ella no se llevó nada. "Yo no me llevé de mi despacho ni el listín de teléfonos. No me lleve nada", ha subrayado para zanjar: "La institución no es necesaria, es imprescindible y nos necesita a todos. Espero que vuelva a recuperar su esplendor, su generación de riqueza y toda la capacidad que ha tenido para esta ciudad y esta comunidad".