Eva Díaz Tezanos dice que solo se quedará en el Gobierno cántabro con todas sus competencias y su gente de confianza

LA BIEN APARECIDA (MARRÓN), 15 EUROPA PRESS La vicepresidenta cántabra y exsecretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha dicho este viernes que si su sucesor en el partido, el 'sanchista' Pablo Zuloaga, tiene "confianza" en ella y quiere que se quede en el Gobierno, tiene que ser sin "ningún cese", es decir, contando con su "gente de confianza", y con todas las competencias además que tiene en este momento, en el que gestiona Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social.

"Yo además, no voy a cometer ninguna injusticia. No lo he hecho nunca en mi vida con la gente que me ha acompañado cuando he tenido responsabilidades de gobierno. La gente que está conmigo y que forma mi equipo de confianza está haciendo una buena gestión y por lo tanto yo no voy a proceder a ningún cese", ha advertido Díaz Tezanos, que ha recalcado en todo caso que para ella "lo más importe" son los ciudadanos cántabros.