Eurodiputados españoles han homenajeado este lunes en el Parlamento Europeo a las víctimas del atentado que ETA perpetró el 19 de junio de 1987 en el centro comercial Hipercor de Barcelona, en el que fallecieron 21 personas y 45 resultaron gravemente heridas.

"No olvidamos no queremos que se repita. No queremos que nadie sea perseguido", ha afirmado Pagazaurtundúa en Twitter. "No hay que olvidar ni alimentar el olvido interesado y la reestructura del pasado. No merecen menos las víctimas ni nuestra sociedad", ha escrito en la misma red social.