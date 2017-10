La Eurocámara rechaza debatir la próxima semana sobre la prisión provisional de Sánchez y Cuixart

El Parlamento Europeo ha rechazado este jueves debatir en el pleno de la próxima semana en Estrasburgo (Francia) la situación de prisión provisional de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, según han informado fuentes parlamentarias.

La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a los líderes de los distintos grupos políticos, ha descartado así la propuesta planteada por el grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE). La formación ecologista Los Verdes se ha mostrado a favor de debatir la situación política en Cataluña pero no de entrar en asuntos judiciales.

No obstante, las mismas fuentes no han descartado que el grupo GUE vuelva a proponer este debate en el inicio de la sesión parlamentaria del próximo lunes. Si ocurre así, los eurodiputados deberían votar si incluyen o no este debate en algún momento de la sesión, que se desarrolla hasta el próximo jueves.