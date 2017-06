EUROPA PRESS

El juez instructor de Madrid Juan Javier Pérez ha citado este jueves al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como investigado por los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio por introducir presuntamente en el sumario del 'caso Pujol' --que se instruye en la Audiencia Nacional-- un pendrive con información sobre la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuyo origen no ha quedado acreditado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid lleva a cabo esta primera diligencia tras haber aceptado la inhibición del juez instructor de la Audiencia Nacional José De la Mata, que dedujo testimonio el pasado mes de marzo a los juzgados ordinarios madrileños para que se investigue a Pino y a su subordinado Bonifacio Díez Sevillano --que deberá comparecer por videoconferencia el próximo 30 de junio-- por estos tres delitos.

De la Mata, además de enviar esta causa a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, archivó la pieza separada relativa a esta memoria extraíble al considerar que no se ha podido acreditar ni el origen ni la ubicación de los documentos, ni "quién los obtuvo y cómo", y tampoco "la cadena de custodia de los mismos". Lo que sí consideró probado es que los documentos fueron entregados a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por una persona vinculada a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, Díez Sevillano, "siguiendo instrucciones de Pino".

INTERIOR DECIDIRÁ SI TAMBIÉN TOMA MEDIDAS

El magistrado de la Audiencia Nacional acordó también deducir testimonio al Ministerio del Interior para que éste determine si se deben tomar medidas disciplinarias o revisar las distinciones honoríficas que tengan Pino y Díez Sevillano, sin perjuicio del resultado de la investigación.

Esta no es la única causa que tiene pendiente Pino en estos juzgados. Precisamente, el próximo 23 de junio declarará en calidad de investigado por la querella que presentó contra él el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias por injurias y calumnias al atribuirle una cuenta en un banco suizo.