Esteban (PNV) acusa al Gobierno de saltarse la legalidad para impedir el referéndum del 1-O

El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, ha achacado este martes al Gobierno que el próximo 1 de octubre el referéndum independentista en Cataluña no vaya a celebrarse en circunstancias normales y le ha responsabilizado de saltarse la legalidad constitucional para impedir la consulta.

"No es un referéndum en circunstancias normales, y no lo es porque el Estado no lo ha querido así", ha señalado Esteban en una entrevista con la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "No se lo que va a ser, no se lo que va a suceder", ha confesado.