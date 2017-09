Espinar: "No queremos ser equidistantes ante un Gobierno que está generando un estado de excepción en Cataluña"

EUROPA PRESS

El secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha afirmado este lunes que su partido "no quiere ser equidistante ante un Gobierno central que está generando un estado de excepción en Cataluña".

Así ha enmarcado Espinar, en una entrevista concedida a Europa Press, la asamblea convocada ayer por Podemos en Zaragoza para tratar el tema catalán, y en la que participaron otros partidos soberanistas. De hecho, ha recalcado que se reunieron con formaciones con las que no comparten proyecto político, como ERC, PDeCAT o PNV.

"Se produce esa reunión porque hay un estado de excepción en Cataluña, donde se están cercenando las libertades democráticas. Hacía falta una asamblea de cargos públicos, que se ha producido con mucho éxito, con fuerzas que representan a más de 6,5 millones de españoles. En el caso de Podemos, queremos una solución pactada y dialogada en Cataluña, que conduzca a un referéndum reconocido por el Estado, y no como el 1 de octubre, pero en general se trata de recuperar los derechos democráticos en Cataluña", ha explicado.

El también diputado autonómico admite que el Tribunal Constitucional "tiene todas las competencias para declarar nulo el 1 de octubre", pero sí discute "la potestad del PP y de su Gobierno de criminalizar que la gente sea independentista, hasta ahí se podía llegar".

"Creemos que es discutible que en la Constitución no quepa un referéndum en el ámbito autonómico. Apostamos por que se produzca una energía constituyente en este país, porque desde 1978 hasta hoy el país ha cambiado. Eso no es ninguna novedad, lo llevamos diciendo desde el primer día", ha dicho.

"QUIEN MANIFIESTA SU ODIO POR CATALUÑA NO PUEDE AMAR A ESPAÑA"

Según ha continuado Espinar, España "se enfrenta probablemente al reto territorial más complejo desde hace 40 años, que tiene que ver con resolver una herida que sigue abierta, que es la territorial". "El Gobierno central tiene que ser un agente de mediación. No puede gobernar solo para una parte de España, tiene que gobernar para todos y poner soluciones sobre la mesa. Fabrica independentistas a un ritmo muy alto", esgrime.

Abundando en esa idea, Espinar considera que cada "intervención" de las instituciones catalanas por parte del Estado "supone que mucha gente en Cataluña, que no se sentía necesariamente independentista, pero que defienden las instituciones catalanas propias, se oriente hacia un rechazo cada vez mayor del papel de España en Cataluña".

"En ese sentido Mariano Rajoy no representa lo que mayor parte de españoles quiere. El cemento de un país es la fraternidad de los pueblos. En este país de países no vamos a ir a ningún sitio. Quien manifiesta su odio a Cataluña no puede amar a España", ha apostillado.

Además, el diputado autonómico ha indicado que el saldo de Rajoy es que España "es el país más desigual de Europa, donde el Corte Inglés lleva tres años sin pagar un euro a Hacienda cuando los españoles cada vez están en una situación más precaria". "Hay un recorte cada vez más evidente de derechos en Cataluña, desde la Ley Mordaza, detenciones de sindicalista, represión a manifestantes en el ciclo del 15M, etcétera", ha añadido.

"LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA NO RESUELVE NADA"

Por otro lado, el senador madrileño ha asegurado que la declaración unilateral de independencia "no resuelve absolutamente nada" y que la intervención del Estado en Cataluña "tampoco resuelve nada". "Cuando el Gobierno interviene las cuentas de la Generalitat, detiene a dirigentes políticos independentistas, que no pasaba desde los tiempos de Franco, nos remite a una situación grave y no se puede ser equidistante ni ambivalente. Lo que está haciendo el Gobierno en Cataluña es una barbaridad. ¿Eso significa que estoy de acuerdo con Puigdemont? En absoluto, pero no comparto nada con el PDeCAT y viceversa. Y con ERC tampoco", ha aclarado.

De hecho, Ramón Espinar ha criticado que durante la aprobación de las llamadas 'leyes de desconexión" en el Parlamento catalán "no se respetó" a las minorías parlamentarias. "No tiene sentido que nos coloquen en la posición de Puigdemont. Estamos en la oposición en Cataluña. Nosotros no hemos gobernado en la vida allí. Pero lo central es que se están conculcando derechos democráticos y hay que defenderlos. No hay que estar de acuerdo con alguien para defender sus derechos", ha zanjado.

"AL CONFLICTO CATALÁN SE LE PUEDE APLICAR UN FILTRO 15M"

Preguntado por si ve similitudes entre el 15M y las movilizaciones proindependentistas en calles catalanas, Espinar ha explicado que el movimiento de los indignados dijo que la democracia "era mucho más que procedimiento, cortesía parlamentaria, corbatas y moquetas, sino que tenía que ver con que el pueblo decidiera". También criticaron un modelo socioeconómico "profundamente injusto que, por cierto, comparte Puigdemont" y lanzaron el ya famoso "No nos representan".

"El conflicto catalán vuelve a desplazar el eje a un punto anterior al 15M, pero que se le puede aplicar un filtro 15M, la que tiene que ver con el derecho del pueblo a decidir", ha expuesto. Eso sí, Espinar ha condenado todo lo que tenga que ver con la "violencia, coartar derechos y amedrentar" a personas que opinan de manera diferente.

Por último, respecto a la comisión territorial planteada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, el líder madrileño de Podemos sostiene que no se negarán a ninguna mesa de diálogo. "Si allí todo el mundo puede expresarse, allí estaremos. Pero no estamos de acuerdo en su línea seguidista de Rajoy. Está legitimándole con los votos de gente que no piensa como Rajoy", ha concluido.