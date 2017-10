Espinar dice que no hay condiciones para declarar la independencia en Cataluña e insta a Rajoy a dialogar

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado que no hay condiciones en Cataluña para declarar la independencia y ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se desplace a Cataluña para buscar una "solución pactada" a este conflicto.

En este sentido, Espinat ha dicho que no hay "legitimidad jurídica" porque el referéndum del domingo se celebró "sin garantías". También ha dicho que "no hay legitimidad democrática" porque un referéndum en el que votaron dos millones de personas "en un país de nueve millones" no legitima la declaración de independencia. Por último, ha dicho que no hay "reconocimiento internacional".