Espinar acusa a Rajoy de llevar España a la "ruina" con el 155, en un bronco discurso que solivianta a PP y PSOE

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha protagonizado este viernes un duro discurso en la Cámara Alta contra el PP y el PSOE, que ha generado numerosas quejas y abucheos tanto en la bancada 'popular' como en la socialista', al acusar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de decretar la "ruina de España" con el 155, y al PSOE, de apoyarlo.

"Ustedes no están aprobando el 155 para devolver Cataluña a la legalidad sino por motivos políticos, por revancha y por venganza. ¡Vergüenza para ustedes!", ha proclamado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de ser también responsable de las "heridas" que suponen la crisis social y económica" y la crisis de representación.

"La tercera herida de este país es una crisis territorial que tiene que ver con que la España que ustedes representan no la quieren ni ver en Cataluña, Galicia y Euskadi. Es la España que cuando el pueblo catalán pide derecho a decidir le ponen encima de la cabeza la bota del 155", ha denunciado el senador de Podemos. "Ustedes lo que quieren con esta votación es humillar a los catalanes", ha enfatizado.

En este punto, Espinar ha aparcado por un momento las críticas al PP para pedirle que traten de llegar a acuerdo con la Generalitat antes de que el Parlament declare la independencia (todavía no se había producido la votación en el legislativo autonómico). "Tienen un rato, no para resolver la crisis territorial, sino para desescalar el conflicto y llegar a un acuerdo", ha sugerido.

Además, ha aprovechado para dirigirse brevemente al senador de ERC Bernat Picornell para explicarle, "con afecto", que aunque su formación no es independentista, "las clases populares catalanas tienen mejores aliados entre las clases populares españolas que entre las élites catalanas".

Espinar también ha dedicado parte de su intervención a criticar al PSOE por apoyar al Gobierno en el 155, generando de nuevo quejas, esta vez en la bancada socialista. "Después de ganarles unas primarias al aparato del Estado y del PSOE, a quienes habían convertido el PSOE en el felpudo de Rajoy, poquísimos meses después del 'no es no', resulta que 'no es sí' y van a apoyar la intervención en Cataluña, abrochándose otra vez al PP", ha denunciado.