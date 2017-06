Espinar defiende que en el código ético de Ahora Madrid no hay nada que vincule a Mayer y Mato para que dimitan

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha defendido este jueves que en el código ético de Ahora Madrid no hay nada que vincule a la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer y al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, para que dimitan y que "lucharon contra la corrupción del PP" en el Mutua Madrid Open.

En una entrevista en RNE recogida por Europa, Espinar ha indicado que ambos delegados no están imputados por corrupción sino porque en el transcurso de una investigación sobre una posible corrupción en el Open, solicitaron un informe jurídico. "Lo que estaban haciendo era investigar la corrupción", ha apostillado el portavoz de Unidos Podemos en el Senado.

En este punto, Espinar ha explicado que en Unidos Podemos hay un código ético de obligado cumplimiento pero "Mayer y Sánchez Mato no son de Podemos". "Me siento representado por las políticas de Sánchez Mato pero es un militante de Izquierda Unida, no de Podemos", ha añadido el portavoz.